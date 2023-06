Chrząszcz zwany poskrzypką liliową. Atakuje wszystkie lilie

Owad o długości mniej więcej centymetra i czerwonawej barwy atakuje wszystkie lilie. Stąd też jego nazwa. Pierwszy człon nazwy pochodzi od skrzypiącego dźwięku wydawanego przez schwytane insekty. Głośne, trudne do pomylenia odgłosy zwiastują wizytę największego szkodnika lilii.

Dorosły owad specjalnych szkód nie wyrządza, za to jego larwy potrafią ogołocić roślinę z liści. Przy okazji mają wyjątkowo paskudny wygląd. Brunatnej larwy stwory przypominają bardziej ślimaka niż stawonoga. W mojej prywatnej klasyfikacji paskud zajmują pierwsze miejsce. Larwa wychodzi na żer w nocy i siedzi na spodzie liścia. Dopiero rankiem widać wyrządzone szkody i zazwyczaj na przeciwdziałanie jest już za późno.

Kto nie lubi chemicznych specyfików jest skazany na ręczne wyłapywanie oślizgłych stworów i fizyczną (czytaj ręczną…) likwidację. Wracam do paczki z poskrzypkami. Wszystkie zostały złapane na gorącym uczynku przedłużania gatunku. W parach, tuż przed złożeniem jaj. Czyli w ostatnim momencie na skuteczne ograniczenie przyszłych szkód. Co do ich losu, to nie mogłem ich wypuścić na wolność…