Chwalić się czy nie chwalić? Felieton księdza Przemysława Szewczyka

Na szczęście pani Janina Ochojska po kilku dniach przyznała, że Kościół jest bardzo zaangażowany w pomoc Ukraińcom, ale dopiero wtedy, gdy przez media społecznościowe przetoczyła się lawina informacji o tym, kto w Kościele, gdzie, jak i komu pomaga.

Przy okazji tej dyskusji o zaangażowaniu Kościoła w pomoc Ukraińcom wśród chrześcijan odżył temat potrzeby czy też wręcz przeciwnie zakazu mówienia o tym, co dobrego czynimy. Wszyscy znamy doskonale zdanie Jezusa, które zabrania trąbić przed sobą, gdy dajemy jałmużnę i czynić to tak w ukryciu, by prawa ręka nie wiedziała, co czyni lewa. Z drugiej jednak strony z ust Mistrza padła też zachęta, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę: „Niech ludzie widzą wasze dobre uczynki i niech świeci wasze światło przed ludzi, aby chwalili Ojca waszego”.

To jak to w końcu jest? Mamy się chwalić tym, co dobre, czy nie? Rozpowiadać dobro, które czyni Kościół czy czekać aż inni zrobią to za nas? Czego chce Jezus?