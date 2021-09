Ci, którzy klękają i ci którzy, nie klękają

Pytano go nieraz, dlaczego w kraju jest ostry, a poza granicami inny? Bo w kraju mam misję i obowiązek, a gdy wyjadę, swojej ojczyzny szkalował nie będę bez względu na to, jaki kształt przybrała ona aktualnie. Nie cytuję jego wypowiedzi dosłownie. Podobno kiedyś zażartował, gdy pytano go o komunizm w katolickim kraju. Wyobraźcie sobie, od tysiąca lat mamy dom. I do tego domu wchodzi lew. Staramy się nie nadepnąć mu na ogon.

Jego umiłowaniem była Polska. Dlatego w pogrzebie brali udział Najwyżsi dostojnicy władz komunistycznych, a w beatyfikacji różne

bardzo wysokie opcje. Nie sprawdzałem listy obecności. I w tym miejscu, w świątyni Opatrzności Bożej reprezentującej nasz tysiącletni dom, było miejsce dla wszystkich, dla tych co klękali i dla tych, którzy nie klękali.

A może patriotyzm Prymasa przyczyni się do tego, że w naszym domu będzie miejsce dla kulturalnych ludzi i oswojonych zwierząt? Nie kulturalnych ludzi i nie oswojonych zwierząt?