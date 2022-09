Cianowice. Zderzenie czterech samochodów na drodze wojewódzkiej. Były utrudnienia w ruchu (BCA)

We wtorek 27 września po południu doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych w Cianowicach w gminie Skała. Z niewyjaśnionych przyczyn doszło do zdarzenia na drodze wojewódzkiej 794. Pojazdy osobowe zostały uszkodzone, ale nikt z podróżujących nimi nie ucierpiał. Występowały utrudnienia w ruchu.