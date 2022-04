Cicha godzina w sali obsługi klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

W każdy wtorek od 14.00 do 15.00 w sali obsługi klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Kraków, ul. Wadowicka 8W) panują specjalne warunki. Światła są wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Rozmowy są prowadzone – zarówno przez pracowników, jak i klientów – w sposób cichy i niezakłócający spokoju.

„Cicha godzina” to czas ograniczenia bodźców wzrokowych i słuchowych, których nadmierne natężenie może być uciążliwe. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone, by ułatwić załatwianie formalności związanych ze zdrowiem wszystkim tym, którzy odczuwają więcej i szczególnie potrzebują spokoju m.in. osobom ze spektrum autyzmu.

EKUZ i profil zaufany - także można załatwić przy ul. Wadowickiej 8W

Sala obsługi klientów małopolskiego NFZ to miejsce, gdzie mieszkańcy regionu mogą załatwić wszystkie najważniejsze formalności związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Przy 19 stanowiskach obsługi, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pracownicy udzielają informacji m.in. o zasadach działania systemu ochrony zdrowia, wyjazdach do sanatoriów czy wyrobach medycznych.