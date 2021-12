"Cichym ścigałam go lotem", czyli krótka opowieść o puszczykach

Puszczyk to rewelacyjna maszynka do chwytania gryzoni. Ma doskonały wzrok. Duże gałki oczne, umieszczone obok siebie na przedzie głowy pracują jak lornetka połączona z noktowizorem. Małe gryzonie wypatrzy z odległości kilkudziesięciu metrów, nawet w bezksiężycową, pochmurną noc.

Obok otworów prowadzących do ucha pióra są ułożone w rodzaj lejka, zwanego szlarą. Doskonale skupiają i wzmacniają najcichsze dźwięki. Puszczyk potrafi obracać głowę o prawie 270 stopni, nie ruszając przy tym resztą ciała, czego nie potrafią inne zwierzęta. Nocne łowy polegają na cierpliwym wsłuchiwaniu się w las. Sowa przysiada na gałęzi i długo kręci głowę, lokalizując cel.

Inna technika łowów polega na wypłoszeniu śpiących ptaków. Jeśli puszczyk wypatrzy przytulone do konarów śpiochy, próbuje je zmusić je do ucieczki. Najlepiej przenikliwym, ponurym pohukiwaniem. Spłoszone i zagubione w ciemności stanowią łatwy łup. Dzisiejszej nocy słyszałem puszczyka polującego w ten sposób. Każda doskonałość ma swoją cenę. Sowa jest dalekowidzem i... nie widzi tego, co je, nawet jeśli trzyma zdobycz w pazurach. Przy posiłku jest zmuszona do używania zmysłu dotyku, czyli szczeciniastych piór ułożonych przy dziobie. Ot, i feler.