CLJ U-19. Śnieżyca przerwała mecz juniorów Wisły Kraków z Polonią Warszawa w Myślenicach. Do przerwy 2:1

W Myślenicach padał śnieg od kilku godzin poprzedzających spotkanie juniorów starszych, dlatego mecz przeniesiono na boisko ze sztuczną murawą. Warunki do gry pogarszały się z każdą minutą, także ze względu na silny wiatr.

Pierwsi poradzili sobie z niesprzyjającą aurą goście z Warszawy. W 18. minucie Kacper Jakóbczyk wykorzystał błąd wiślackiej defensywy i znalazł się sam na sam z Letkiewiczem, kierując piłkę do bramki.

Gospodarze szybo jednak otrząsnęli się po tym nieoczekiwanym golu i wzięli się za odrabianie strat. Przeprowadzili kilka składnych akcji, jednak ich strzały mijały cel. Wyrównanie padło po rzucie rożnym, gdy do wybitej przez graczy Polonii piłki pierwszy dopadł Mariusz Kutwa i oddał mocny strzał. Piłka odbiła się po drodze od nóg jednego z warszawian, myląc bramkarza.

Na prowadzenie Wisłę wyprowadził Marcin Bartoń, sprytnie uderzając piłkę głową po zagraniu Piotra Starzyńskiego. Skrzydłowy "Białej Gwiazdy" tą asystą zwieńczył okres gry, w którym przeprowadził kilka udanych akcji. Po kolejnej z nich gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie, lecz tym razem Bartoń przeniósł piłkę nad poprzeczkę.

W przerwie organizatorzy robili wszystko, co w ich mocy, by odśnieżyć boisko, ale na murawie pokrywa śnieżna była coraz grubsza, a linie ledwo widoczne. W tej sytuacji po 45 minutach oczekiwania na poprawę pogody sędzia zarządził przerwanie meczu i dokończenie go w innym terminie,