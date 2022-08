Co pomaga w w walce ze stresem oksydacyjnym? Przeciwutleniacze na talerzu!

Wolne rodniki – inaczej oksydanty – to reaktywne formy tlenu. Powstają one jako efekt uboczny wielu reakcji zachodzących w ludzkim organizmie i uszkadzają zdrowe komórki. Przeciwdziałają im antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. Ich zadaniem jest usuwanie z organizmu wolnych rodników. Jeśli ten naturalny proces zostanie zaburzony, dochodzi do stresu oksydacyjnego, który ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.