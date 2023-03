Co pyli w KWIETNIU? Alergicy powinni uważać przede wszystkim na brzozę [LISTA UCZULAJĄCYCH DRZEW] 22.03.23

Przyczyny alergii na pyłki

Alergia (z gr. allos - inny + ergos - reakcja) to nadmierna reakcja układu odpornościowego na czynnik zwany alergenem. Jest on nieszkodliwy dla osób zdrowych, jednak u osób uczulonych prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. Najczęstszym powodem uczuleń są alergeny wziewne, które dostają się do organizmu głównie za pomocą dróg oddechowych.

Uczulenie na pyłki, zwane również gorączką sienną, należy do alergii sezonowych. Objawy widoczne są już na początku wiosny, kiedy to na drzewach pojawiają się drobne kwiaty, a ich pręciki zaczynają pylić. Wówczas w powietrzu – głównie za sprawą wiatru – unoszą się miliony pyłków, które nieświadomie wdychamy. Układ odpornościowy człowieka, nieprzygotowany na tak dużą ilość obcego białka zawartego w pyłku, często reaguje uwalnianiem histaminy, czyli substancji odpowiedzialnej za większość objawów alergii. Najczęściej uczulenie występuje u osób, które mają ku temu predyspozycje genetyczne. Szacuje się, że niemal połowa przypadków alergii na pyłki jest dziedziczona od rodziców.