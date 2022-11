Co robią tu rudziki?

Przycupnęły na krzewie magnolii i smętnie zerkały na karmnik. O tej porze roku mały ptaszek z pomarańczową plamą na piersi powinien polować na owady gdzieś na Bliskim Wschodzie lub na północy Afryki. Powiedzmy gdzieś w rejonie tureckiej Anatolii. Ostatecznie na europejskich wybrzeżach Morza Śródziemnego.

Niemniej widuje parę ptaków od kilku dni, a nawet wiem, gdzie spędzają noce. Śpią w szczelinie muru porośniętego winobluszczem. Za dnia skaczą po starym, usychającym orzechu. Póki co, mogą liczyć na ostatnie owady w szczelinach kory. Niedługo zostaną im jedynie podsuszone owoce. Potem zimowa mizeria. Powinny odlecieć, a jednak ryzykują pobyt na miejscu. Nie jest to bynajmniej zapowiedź łagodnej zimy.

Zwierzaki, tak jak wszelkiej maści jasnowidze, nie znają przyszłości. To tylko ocieplenie klimatu. Coraz więcej gatunków ptaków zostaje u nas na zimę. Kosy, zięby, żurawie. Przyrodnicy zaczynają mówić o podziałach gatunku na populacje wędrowne i osiadłą. I trudno się dziwić. Jeśli zima zaczyna się dopiero w pierwszych dniach stycznia a kończy w okolicach lutego, to dalekie wędrówki są niepotrzebnym ryzykiem. Pozostanie na miejscu i szczęśliwe przeżycie daje profity, ale to już inna historia.