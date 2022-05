Co to był za mecz! Iga Świątek po trudnej walce wygrała po raz 32. z rzędu i jest w ćwierćfinale na kortach Rolanda Garrosa

To była bardzo trudna rywalka. Zheng ma dopiero 19 lat, a już osiem lat temu kontrakt z nią zdecydowała się podpisać agencja IMG, co oznacza, iż w Chinach od dawna była uznawana za wielki talent. I rzeczywiście, na korcie Philippe-Cartier w Paryżu pokazała dużą dawkę umiejętności, zmuszając Polkę do sporego wysiłku. To był zupełnie inny mecz niż ten w Miami, gdzie Zheng uległa Magdzie Linette.

Świątek miała drobne kłopoty już w pierwszym gemie spotkania przy własnym serwisie. Chinka, która dysponuje bardzo dobrym forhendem, doprowadziła do przewagi, ale ten moment zagrożenia break pointem był bardzo krótki. Raszynianka wygrała dwie kolejne piłki, a następnie przełamała rywalkę, szybko obejmując prowadzenie 2:0.

Zheng znacznie słabiej radzi sobie przy odbijaniu piłek backhendem, co Polka bezlitośnie wykorzystywała. Lepiej czująca się na kortach twardych Chinka zdołała zdobyć pierwszego gema dopiero przy stanie 3:0. Wtedy jednak pokazała pazur, przełamując Polkę na 3:2. Odpowiedź Świątek była natychmiastowa i wynik wkrótce brzmiał 5:2.