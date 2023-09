Co za mecz Polska - Słowenia w ME siatkakrzy 2023! Wynik półfinału dzisiaj jest dla nas dobry, zagramy o złoto

Polska - Słowenia 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21)

Pierwszy set meczu Polska - Słowenia dla siatkarzy z Bałkanów. Wynik to nie zaskoczenie

Polacy wyszli na to spotkanie w spodziewanym składzie. Początek I seta był bardzo wyrównany, drużyny grały punkt za punkt. Seria wyszła Polakom przy stanie 5:6, zdobyli trzy "oczka" z rzędu, ale rywale nie pozwolili im bardziej się rozpędzić. Po chwili po bloku Jana Kozamernika na Wilfredo Leonie znów był remis. Następnie Klemen Cebulj sprytnie przepchał piłkę między rękami blokujących Polaków i było 8:9. Karuzela trwała w najlepsze - dwa następne punkty zdobył Leon (atakiem i bokiem) i na chwilę odzyskaliśmy prowadzenie.

W końcówce to Słoweńcy mieli po raz pierwszy od dawna przewagę (21:22 po zablokowanej kiwce Aleksandra Śliwki). Przy stanie 23:23 Norbert Huber zepsuł zagrywkę i rywale dostali setbola; następnie w aut zaatakował Jakub Kochanowski i pierwszą partię wzięli nasi przeciwnicy.

To rywale musieli gonić. Po ataku Łukasza Kaczmarka było 14:12 i trener Słowenii poprosił o czas. Wkrótce był remis - 16:16 po naszym autowym ataku. Biało-Czerwoni w końcówce seryjnie psuli zagrywkę, oddawali punkty za darmo.

Drugi set meczu Polska - Słowenia zaczął się do burzy

W drugim secie gorąco zrobiło się już na początku. Najpierw Polacy kłócili się z arbitrem o punkt (bez powodzenia, 1:3), potem dwa kolejne asy posłał Cebulj i było już 2:6, co skutkowało czasem dla Grbicia.

Przerwa wybiła z rytmu Słoweńców, a nam pomogła ochłonąć. Błyskawicznie doprowadziliśmy do remisu, bo ataku Kaczmarka było 6:6. Następnie - po bloku Hubera - Polacy po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzili (8:7); potem dwa błędy Słoweńców (atak w siatkę i autowa kiwka) sprawiły, że dystans wzrósł do 3 "oczek" - 12:9 (czas). Po kontrze Leona było już 14:10. Ten sam zawodnik miał potem trochę szczęścia, po jego serwisie piłka po taśmie wpadła w pole i prowadziliśmy 17:12.

To niby dużo, ale ponownie pojawiły się pozasportowe elementy. Przy stanie 18:13 mieliśmy pretensje o kolejną decyzję sędziowską. Tym razem nasz zespół nie pogubił się przez to tak jak na początku. Nie znaczy to, że dalej był "spacerek". Rywale po trzypunktowej serii zbliżyli się na 20:18 (czas dla Polski).