Co za powrót! Tadeusz Błażusiak wygrał pierwszą rundę mistrzostw USA w SuperEnduro

Dla Polaka start w Salt Lake City miał być kolejnym krokiem w powrocie do pełni zdrowia po kontuzji nadgarstka, której uległ podczas Grand Prix Niemiec w końcówce sezonu mistrzostw świata SuperEnduro.

Po przebytej operacji oraz intensywnych czterech miesiącach rehabilitacji „Taddy” udowodnił w miniony weekend, że jest w najwyższej formie, a jego start w mistrzostwach USA to nie tylko zapowiadana rozgrzewka przed zbliżającymi się mistrzostwami świata FIM, które wystartują w Tauron Arenie Kraków 10 grudnia, ale również mocna zapowiedź, że będzie walczył o swój szósty mistrzowski tytuł w AMA EnduroCrossie.

W pierwszym biegu pochodzący z Podhala Polak od razu objął prowadzenie i nie oddał go do końca wyścigu, który podobnie jak na mistrzostwach świata trwa 6 minut plus jedno okrążenie.

Drugi wyścig to zawsze duże emocje i mocne roszady podczas ścigania, gdyż zawodnicy startują w odwróconej kolejności. Oznacza to, że na bramce startowej „Taddy” jako zwycięzca pierwszego wyścigu ustawiony został w drugim rzędzie w najgorszym miejscu. Tuż po starcie Błażusiak został z tyłu za słabszymi zawodnikami, natomiast Trystian Hart i Jonny Walker przebili się od razu do przodu i szybko objęli prowadzenie. Walker popełnił kilka błędów i spadł na dalszą pozycję. Polak konsekwentnie wyprzedzał kolejnych zawodników i finalnie doszedł do drugiej pozycji, zbliżając się mocno do Harta.