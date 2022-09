Comarch Cracovia rozpoczęła otwartą sprzedaż karnetów na mecze Polskiej Hokej Ligi

Jak informuje klub, karnety można nabywać w Punktach Obsługi Kibica na stadionie przy ul. Kałuży 1 w Krakowie, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 20 oraz w soboty i niedziele od 10 do 18. Niezależnie od tego karnety są dostępne poprzez system online w tym miejscu.. Do nabycia karnetu niezbędne jest posiadanie Karty Kibica.