Copa America. Brazylia czeka w finale na niespełnionego Messiego. Dziś w nocy półfinał Argentyna - Kolumbia 6.07 Krzysztof Kawa

Lionel Messi będzie się musiał jeszcze natrudzić, by dotrzeć do finału, w którym czekają już na niego Brazylijczycy. Argentyńczyk nigdy nie wygrał turnieju Copa America, a teraz wcale nie będzie o to łatwiej niż dotychczas.