Coraz gorsze nastroje w małopolskich firmach. Już 50 tys. zawieszonych działalności

Pod koniec 2021 roku w rejestrze REGON figurowało w Małopolsce ponad 444 tys. podmiotów (rejestr obejmuje głównie firmy, ale też instytucje, stowarzyszenia czy fundacje), czyli o 19 tys. (4,4 proc.) więcej niż rok temu. W tej liczbie było prawie 327 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wzrost o 4,5 proc.) i prawie 80 tys. spółek (wzrost o 5 proc.). Najszybciej przybywa w Małopolsce spółek handlowych (jest ich ponad 50 tys., co oznacza wzrost rok do roku o prawie 8 proc.).

Biznes w Małopolsce ma twarz mikroprzedsiębiorcy

Aż 96,7 proc. zarejestrowanych w małopolskim REGON podmiotów zatrudnia mniej niż 10 osób. Są to głównie mikrofirmy. Przedsiębiorstwa małe (od 10 do 49 pracowników) stanowią tylko 2,7 proc. ogółu, natomiast większe (średnie, duże i wielkie) – zaledwie 0,6 proc. ogółu. Najszybciej w minionym roku przybywało mikrofirm (wzrost o 4,6 proc.), grono podmiotów większych prawie się nie powiększyło (wzrost o 0,1 proc.). Najwięcej nowych firm pojawiło się w branży energetycznej – co miało niewątpliwy związek z boomem na montaż fotowoltaiki na dachach domów w całej Małopolsce; nowe firmy z tego sektora stanowiły ponad 26 procent noworejestrowanych podmiotów. Na drugim miejscu podium znalazły się przedsiębiorstwa zajmujące się informatyką i komunikacją (15,2 proc.) – ten sektor od wielu miesięcy dominuje w Krakowie i większość przyrostu kumuluje się właśnie tutaj. Co ciekawe, trzecie miejsce wśród rejestrowanych podmiotów (9 proc. ogółu) zajęły firmy gastronomiczne i hotelarskie.