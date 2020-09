Coraz więcej kormoranów. Wędkarze i rybacy są wściekli

Płynący na łódce wędkarze obrzucali je nienawistnymi spojrzeniami. Gdyby myśli mogły zabijać, to problem kormoranów byłby definitywnie rozwiązany.

Co gorsza, doskonale rozumiem ich uczucia. Po prostu mają rację, ale o tym niżej. Kormoran czarny jest kolejnym po bobrze gatunkiem, który uratowano z sukcesem. Sto lat temu żyło ich niewiele ponad trzysta sztuk. W 2010 rok doliczono się 140 tysięcy.

To nie koniec, gdyż kormoranów wciąż przybywa. Zakaz zabijania i ochrona dały piorunujące efekty. Swoje zrobił też brak wrogów naturalnych (kormoranów nikt w przyrodzie nie jada), oraz niezła rozrodczość. Gdy w połowie lat pięćdziesiątych do powszechnego użycia wprowadzono detergentowe proszki do prania, w użyźnionych ściekami wodach pojawiło się sporo glonów. Te zaś spowodowały masowy rozwój drobnych ryb, które najbardziej smakują kormoranom.