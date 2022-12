Coraz większe długi Wisły Kraków. Realne zobowiązania „Białej Gwiazdy” wynoszą już ponad 43 mln zł. Klub ma nowych członków rady nadzorczej

W podanej powyżej kwocie 43 mln zł są zobowiązania wobec Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego, Jarosława Królewskiego, Adama Adamczyka, Władysława Nowaka oraz Adama Łanoszki z tytułu uzyskanych pożyczek w kwocie 11,8 mln złotych. Oznacza to ogólny wzrost zobowiązań w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku o ok. 17 mln złotych w stosunku do stanu na koniec 2020 roku.

Co więcej, w listopadzie 2022 roku Jarosław Królewski udzielił wiślackiej spółce nowych pożyczek w kwocie 2 mln 592 tysiące 760 złotych oraz 480 tysiące euro.

Jak poinformował prezes Królewski, na koniec okresu rozliczeniowego klub osiągnął zysk netto w kwocie blisko 477 tys. złotych. Strata ze sprzedaży, z uwzględnieniem otrzymanych wpływów z darowizn (głównie ze Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków) i z wyłączeniem wpływu działalności transferowej, na 30 czerwca 2022 roku wyniosła blisko 16,2 mln złotych.