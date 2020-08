Covid-19 w powiecie wielickim. Trwają specjalne kontrole. Sprawdzono już 70 obiektów

Z informacji wielickiej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce wynika, że gros placówek i ich klienci stosuje się obecnie do reguł związanych z pandemią koronawirusa.

- W pierwszym tygodniu kontroli ujawniono tylko jedną nieprawidłowość. W jednym ze sklepów przebywał mężczyzna bez maseczki ochronnej. W tym przypadku skierowany został wniosek o ukaranie go do sądu (tu kara może wynieść do 5000 zł – red.) - powiedział nam asp. Paweł Tomasik, oficer prasowy KPP w Wieliczce.

Dwuosobowe patrole, złożone z policjanta i pracownika sanepidu sprawdzają, czy mieszkańcy pamiętają o używaniu maseczek i zachowaniu dystansu. Zwracają też uwagę, czy wszystko jest odpowiednio oznakowane i czy w obiektach udostępniono środki do dezynfekcji rąk. Kontrole prowadzone przez siedem dni w tygodniu, potrwają do odwołania. Dziennie sprawdzanych jest po ok. 10 obiektów.