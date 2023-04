Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA

Rafał Wilk to były żużlowiec, który przed laty doznał ciężkiego wypadku na motocyklu i odnalazł się w nowej dyscyplinie sportowej. Rzeszowianin to trzykrotny mistrz paraolimpijski z Londynu i Rio de Janeiro w handbike'u; wcześniej brylował w zawodach o tytuł mistrza świata. Uprawiał także narciarstwo zjazdowe na nartach jednośladowych mono ski. Krakowskiej publiczności jest dobrze znany, bo chętnie rywalizuje w tym mieście.

W maratonie jest do pokonania dystans o długości 42 km 195 m. Należy go pokonać w czasie nie dłuższym niż sześć godzin, ale najlepszym zajmie to tylko nieco ponad dwie godziny. Najszybszy zawodnik może wygrać nawet 30 tysięcy złotych - pod warunkiem, że osiągnie rekordowy czas.