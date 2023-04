Cracovia Maraton już w niedzielę. Biegacze pokonają ponad 42 km w Krakowie po raz 20. Będą też inne biegi MAPY, TRASY

Start do Cracovia Maratonu nastąpi w niedzielę o godzinie 9. Nastąpi on w Rynku Głównym na wysokości Hard Rock Cafe, tam też będzie zlokalizowana meta. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu – do 6 godzin od przekroczenia linii startu. Zawodnicy, którzy w ciągu 3 godzin od przekroczenia linii startu nie pokonają połowy trasy (21 km), zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.

Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.cracoviamaraton.pl, a w dniach 21-22 kwietnia w biurze zawodów pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Lista zostanie zamknięta w momencie zapisania się 6300 zawodników. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2023 roku ukończą 18 lat.

Podczas 20. Cracovia Maraton odbędą się mistrzostwa Polski Leśników w Maratonie (VIII Maraton Leśników).