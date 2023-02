Cracovia Maraton na Rolkach: ruszyły zapisy dla uczestników kwietniowej imprezy

Zapisy do Cracovia Maraton na Rolkach

Zgłoszenia internetowe do Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane będą do 13 kwietnia lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Jeżeli zostaną wolne miejsca, zapisy będą jeszcze prowadzone w Biurze Zawodów 21 kwietnia.

Zawody odbędą się 22 kwietnia, start o godz. 9. Rolkarze wystartują z deptaku przy al. 3 Maja, na wysokości Kamienia Papieskiego i tam też będzie ulokowana meta. Trasa prowadzi wokół Błoni i liczy 12 okrążeń. Należy ją pokonać w czasie maksymalnie 3 godzin, czyli do godz. 12.00 (połowę trasy – 21 km – należy pokonać w ciągu maksymalnie 90 minut, w innym przypadku trzeba przerwać udział w zawodach i opuścić trasę).

Każdy z uczestników zobowiązany jest do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Organizator nie zapewnia kasków oraz ochraniaczy.