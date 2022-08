Cracovia sprzedaje bilety na mecze hokejowej Ligi Mistrzów

Pojedyncze bilety na pierwsze spotkania Comarch Cracovii można nabywać w Punktach Obsługi Kibica, które są zlokalizowane na stadionie przy ul. Kałuży 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20 oraz w soboty i niedziele od 10 do 18. Niezależnie od tego wejściówki są dostępne online poprzez formularz w tym miejscu..

Ceny biletów na pierwsze dwa mecze Comarch Cracovii w Champions Hockey League w sezonie 2022/23:

50 zł – bilet normalny

35 zł – bilet ulgowy dla kobiet, dzieci, uczniów, studentów, seniorów 65+

Po pierwszych meczach u siebie "Pasy" udadzą się do Austrii i Niemiec na spotkania rewanżowe, a rozgrywki grupowe zakończą dwumeczem z mistrzem Szwecji - Färjestad BK. Terminy dwóch ostatnich kolejek to 4 i 11 października.