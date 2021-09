Cracovia. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w nowej siedzibie przy Wielickiej ZDJĘCIA

Teren przy ulicy Wielickiej 101, który obecnie jest własnością Cracovii, to dawna siedziba KS Kabel, którą przejęła Tele-Fonika, a następnie przekazała ją "Pasom" po zamianie z gruntami w Cichym Kąciku. Przez lata to tam znajdowała się siedziba administracyjna Cracovii, ale obiekt został zwolniony po przenosinach na stadion przy Kałuży i do ośrodka w Rącznej.

Krakowska Szkoła Mistrzostwa Sportowego działa od 1996 roku, obecnie zarządza nią Cracovia. Jej założeniem jest łączenie nauki na poziomie licealnym z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Naukę w krakowskiej SMS mają za sobą m.in. byli piłkarze Cracovii - Paweł Jaroszyński z US Salernitana i Mateusz Klich z Leeds, a także reprezentanci Wisły - bracia Paweł i Piotr Brożkowie, Adam Kokoszka, Partyk Małecki i Jakub Błaszczykowski.

W nowej siedzibie, do której SMS przeniósł się z pomieszczeń wynajmowanych od Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Szablowskiego, nauka odbywa się w dziesięciu klasach (ostatni rok trzyletniego liceum i pierwsze klasy liceum czteroletniego). Obecnie uczy się w niej prawie 200 młodych piłkarzy. Uczniowie już nie muszą dojeżdżać na treningi, gdyż niezbędna infrastruktura znajduje się na miejscu. Ośrodek z internatem i stołówką dysponuje sześcioma boiskami, w tym dwoma z naturalną nawierzchnią.