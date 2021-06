Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [10.06]

Porwanie, którego nie było. Wyjaśniamy okoliczności szerokiej akcji służb.

Wczorajszy fałszywy alarm związany z rzekomym uprowadzeniem dziecka w Gorlicach nie był zamierzony. Dziesięciolatki, które zgłosiły, że widziały, jak ktoś siłą wciąga dziewczynę do samochodu były przerażone i do końca przekonane, że grozi jej niebezpieczeństwo. Potwierdził to psycholog, który rozmawiał z dziećmi już podczas trwania akcji. Policja mówi wprost: - Dzieci zachowały się wzorowo, bo wezwały pomoc w sytuacji, którą odebrały jako zagrożenie.