Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 30.05

Garbarnia Kraków. "Brązowi" ciągle z szansami na awans do strefy barażowej. Do końca rozgrywek zostały tylko dwie kolejki [ZDJĘCIA]

Już tylko dwie kolejki spotkań pozostały do zakończenia rozgrywek II ligi piłkarskiej. Garbarnia Kraków mimo sobotniej porażki z Olimpią Elbląg 2:3... awansowała z ósmego na siódme miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów co Stal Rzeszów. Od Skry Częstochowa dzieli ją punkt, a od KKS 1925 Kalisz trzy. Kwartet ten powalczy o dwie lokaty (piątą i szóstą), premiowane grą w barażach o awans do I ligi (wyżej plasujące się zespoły są już poza jego zasięgiem). Jakie szanse mają garbarze?