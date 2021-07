Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [8.07]

NOWE Kozacka miłość odc. 135. Szpiegowanie Gruszeńki. Streszczenie serialu [08.07.2021]

Kolewanow nie ustępuje i wciąż pragnie namówić Rogożyna do popełnienia samobójstwa, jednak nie jest to takie proste jak mu się wydawało. Po co właściwie to robi? Kto znajdzie coś cennego? Przeczytaj streszczenie 135. odcinka Kozackiej miłości i poznaj szczegóły!