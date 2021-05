Cracovia. Wyceny piłkarzy "Pasów". Kogo można sprzedać najdrożej? Ile jest warta cała drużyna Cracovii? WIOSNA 2021

Matematyka. Matura na poziomie rozszerzonym. "Bardzo trudna" matura z matematyki (Odpowiedzi, Rozwiązania) 11.05.21

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym okazała się bardzo ciężka – tak mówią nam maturzyści wychodzący z tego egzaminu we wtorek (11 maja). Właściwie każdy wyczerpał cały dostępny czas na jego napisanie, czyli trzy godziny. W arkuszach egzaminacyjnych na maturzystów czekało 15 zadań. Od wielu zdających słyszymy, że nie udało im się rozwiązać wszystkich zadań, a co do pozostałych nie są pewni, czy dobrze je rozwiązali.