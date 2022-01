Cracovia znów zarobi na transferze Krzysztofa Piątka?

Mija trzy i pół roku od czasu, gdy Krzysztof Piątek zamienił Cracovię na Genoę (za 4,5 mln euro). Pół roku później był już piłkarzem AC Milan, a po kolejnych dwunastu miesiącach został piłkarzem Herthy Berlin. Częste przeprowadzki byłego napastnika "Pasów" są dla krakowskiego klubu błogosławieństwem. Dlaczego?

Przyczyną są przepisy transferowe, w których jedną z najważniejszych zasad jest tzw. mechanizm solidarności (solidarity payment). Zgodnie z przepisami za każdy sezon spędzony przez Piątka do 23. roku życia w innych drużynach, przy kolejnych transferach przysługuje tym klubom gratyfikacja. Wychowanek Dziewiątki Dzierżoniów grał w Cracovii przez dwa lata, od sierpnia 2016 roku do czerwca 2018 roku, co oznacza, że "Pasom" przysługuje 1 procent z każdego transferu na rynkach zagranicznych.

Mechanizm solidarności obowiązuje przez cały okres trwania kariery zawodnika i obejmuje zarówno transfery definitywne, jak i wypożyczenia.