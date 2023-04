Czas na wiosenne porządki w miastach, w górach i nad rzeką Katarzyna Hołuj

Do wiosennych porządków szykują się gminy Myślenice i Sułkowice oraz Przyjaciele Raby, czyli dobczycka sekcja Polskiego Związku Wędkarskiego. W Myślenicach akcja „Czyste Miasto - Posprzątajmy swoje najbliższe otoczenie” odbędzie się już w piątek (14 kwietnia). To inicjatywa władz województwa i gminy, ale każdy ma szansę wyjść z własną i posprzątać wybrany przez siebie obszar w dowolnym terminie. Chętni mogą wziąć udział w konkursie nadsyłając do gminy zdjęcia sprzed i po sprzątaniu.