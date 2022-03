Czas najwyższy zakupić preparaty do odstraszania kleszczy

Co do mrozów, to mogą być zabójcze jedynie dla jaj i larw. Dorosłe stadia są na niekorzystną aurę całkowicie odporne. Naukowcy twierdzą, iż do ograniczenia (lecz nie do wytępienia!) wrażych pajęczaków przed dwa miesiące temperatura powinna być nie wyższa niż minus dziesięć stopni. Między nami mówiąc, nawet w surowym klimacie północnej Skandynawii kleszcze mają się znakomicie…

W pierwszej fali ataku od połowy marca do maja będą na nas polować głównie dorosłe stadia dwudziestu mniej więcej gatunków. Kleszcze pospolite, łąkowe i jeżowe. Te ostatnie z lubością atakują poczciwe jeże. Przy okazji psy i koty. Przynależność gatunkowa jest praktycznie bez znaczenia, gdyż wszystkie gatunki równie chętnie opadną ludzi. Teraz zła wiadomość. Na mapie Polski nie ma miejsca wolnego do krwiopijców. Pasożyty zawędrowały nawet do miejskich parków czy na korty tenisowe. Oczywiście najliczniej występują na miedzach i krajach lasów. Szczególnie w miejscach podmokłych i bagiennych zarośniętych przez niewysokie krzewy.