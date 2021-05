Czasław. Liczą na głosy i rozpoczęcie budowy chodnika

Jak mówią, fakt, że nie została jeszcze nawet wbita łopata jest deprymujący, ale mimo to postanowili spróbować jeszcze raz.

Procedury są bardzo skomplikowane, a my nie mamy na to wpływu. Ale możemy mieć wpływ na co innego, dlatego postanowiliśmy jeszcze raz zawalczyć o środki z Budżetu Obywatelskiego - mówi Wiesława Murzyn, dyrektor Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Wielokulturowego Przedszkola w Czasławiu.

Na początek ma powstać 200-metrowy odcinek od szkoły (w kierunku Dobczyc) do następnej drogi odchodzącej od drogi wojewódzkiej, a w następnej kolejności ma on zostać przedłużony o kolejne 250 m do drogi prowadzącej do „Zaczarowanego Wzgórze”. - Kilka tygodni temu zleciliśmy wykonanie projektu tego drugiego odcinka – mówi wójt.

Uczniowie właśnie wrócili do szkoły (oprócz Szkoły Podstawowej działa tu Szkoła Muzyczna), uczęszczają tu też przedszkolaki. Te ostatnie korzystają z placu zabaw, który ze względów bezpieczeństwa jest nie tylko ogrodzony, ale i zamykany, bo ruchliwa droga przebiega zaraz obok.