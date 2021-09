Czasław. Pamięć o historii trwa. W piątek odbędą się obchody 77. rocznicy bitwy o most glichowski Katarzyna Hołuj

W piątek (10 września) zostanie odsłonięty odnowiony obelisk upamiętniający żołnierzy AK, którzy w bitwie o most glichowski we wrześniu 1944 roku pokonali Niemców. Będzie to część obchodów rocznicowych, które rozpoczną się mszą św. odprawioną o kościele parafialnym w Raciechowicach, a potem przeniosą się do Czasławia, gdzie w pobliżu mostu (i granicy z Glichowem) znajduje się ów pomnik.