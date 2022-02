Czego boi się Putin – czy Rosja może się stać "krajem muzułmańskim"? Liliana Sonik

Czego Władimir Putin szuka w Ukrainie? Czy nie prościej byłoby żyć i dać żyć innym? Problem w tym, że nad Rosją zbierają się czarne chmury, co opanowanie Ukrainy może - na czas jakiś - rozproszyć. Tym co będzie za 50 lat Kreml się nie przejmuje, bo przyszłe problemy rozwiązywać będzie już inny Kreml. Rosja tym różni się od Chin, że nie potrafi ani nie może budować strategii na dekady do przodu.