Czerwona kartka, czyli jak spec od podatków rozgryzł aferę korupcyjną w FIFA [SPORTOWA PÓŁKA] Krzysztof Kawa

Ken Bensinger, dziennikarz śledczy, który pracował w „Wall Street Journal”, „Los Angeles Times” i BuzzFeed News, wziął na tapetę śledztwo prowadzone przed laty przez amerykańskie organy ścigania. To nie jest pełna opowieść o kulisach zdobywania przez Katar praw do piłkarskich mistrzostw świata (np. zupełnie pomija rolę, jaką odegrał ówczesny szef UEFA Michel Platini), za to jedna z tych spraw karnych, które należały do najbardziej istotnych.