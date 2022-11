Czołowe zderzenie na drodze powiatowej w Raciechowicach. Ruch odbywał się wahadłowo Katarzyna Hołuj

W poniedziałek (28 listopada) o godz. 16 popołudniu na drodze powiatowej w Raciechowicach doszło do zderzenia dwóch samochodów. Na miejscu pracują służby. Jedna osoba - dziecko podróżujące jednym z aut zostało przewiezione do szpitala. Po wypadku droga jest zablokowana, ok. 17.30 odblokowano przejazd jednym pasem. Na miejscu była obecna policji i kierowała ruchem. Jest to droga biegnąca od drogi wojewódzkiej 964 w kierunku centrum Raciechowic.