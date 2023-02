Czołowe zderzenie na obwodnicy Miechowa. Droga zablokowana [AKTUALIZACJA] Aleksander Gąciarz

Paweł M/ Patrol998-Malopolska

W środę (1 lutego) około godziny 16.10 doszło do wypadku na obwodnicy Miechowa (droga wojewódzka nr 783). Czołowo zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego nagle zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia. Jak informuje portal 112małopolska.pl strażacy uwalniali jedną z osób uwięzioną w pojeździe przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Był to kierowca samochodu osobowego. Obaj kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Droga jest całkowicie zablokowana.