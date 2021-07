Czwarta fala pandemii koronawirusa: nowe lockdowny tylko dla NIEzaszczepionych? Alternatywą są tysiące zgonów i 37 mld zł strat gospodarki Zbigniew Bartuś

Wariant delta szaleje w Europie i wkrótce opanuje Polskę. Do odporności stadnej potrzeba nam 85 proc. zaszczepionych Polaków, a są miejsca, m.in. na Podhalu, gdzie ten odsetek sięga 10 proc. To śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale też – gospodarki. Kolejny lockdown jest niemal pewny. Gdyby wprowadzić go dla wszystkich, przyniesie kilkadziesiąt miliardów złotych strat. To może zrobić obostrzenia i zakazy tylko dla niezaszczepionych, jak we Francji i kolejnych krajach idących w jej ślady ?