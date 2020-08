Czy będą pieniądze na „złoty pociąg” z Krakowa do Myślenic?

Pozostałe cztery dotyczą: budowy połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice i Kraków – Olkusz oraz rewitalizacji dwóch istniejących linii Sucha Beskidzka – Żywiec i Gorlice – Jasło. Łączna szacowana wartość tych projektów przekracza 1,5 mld zł, a dofinansowanie ma sięgać 85 proc. To, które projekty je otrzymają będzie wiadomo najpóźniej za trzy miesiące.

Jeśli „złoty pociąg” z Krakowa do Myślenic znajdzie się na tej liście, oznaczało to będzie, że samorządy muszą sfinansować pozostałe 15 proc. inwestycji.

Przy założeniu, że inwestycja ta ma kosztować od 1,1 do 1,9 mld zł, na wkład własny potrzeba w sumie od 165 do 285 mln zł. W tym miesiącu z inicjatywny burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetki odbyło się spotkanie z samorządowcami, na którym rozmawiano o finansach. Wstępne założenie jest takie, że latach 2021-28 mniejsze gminy miałby dołożyć do inwestycji po 2 mln zł (z wyjątkiem Sieprawia, który miałby dołożyć 4 mln zł), natomiast gmina Myślenice i powiat myślenicki po 8 mln zł. Podobny wkład miałyby zapewnić gminy powiatu krakowskiego, przez które będzie biegła kolej i sam powiat krakowski. To razem z wkładem miasta Krakowa i województwa małopolskiego miałoby wystarczyć, aby zapewnić wymagany udział samorządów.