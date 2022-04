Czy opłaca się montować panele fotowoltaiczne? Od 1 kwietnia zmieniły się zasady. Ale są wciąż ulgi i dotacje. Rusza Mój Prąd 4.0

W słoneczny pierwszy dzień wiosny 2022 roku między godz. 12. a 13. wszystkie instalacje fotowoltaiczne w Małopolsce dostarczyły do regionalnej sieci energetycznej więcej prądu niż elektrownie węglowe. Wiadomo jednak, że po zmroku nie produkują nic i ich właściciele muszą pobierać energię z sieci. Wprowadzony w 2016 roku system rozliczeń, tzw. opustów, pozwalał podpiąć się do publicznej sieci energetycznej i dostarczać do niej nadmiar produkowanej przez instalację energii, a następnie po zmroku (gdy produkcja znika wraz ze słońcem) odbierać 80 procent tej nadmiarowej produkcji (70 proc. w większych instalacjach) – bez dodatkowych opłat. Okres rozliczeniowy obejmował cały rok, więc energię wyprodukowaną latem (gdy dni są dłuższe) można sobie było odebrać jesienią, zimą i wczesną wiosną.

Korzystny, przejrzysty i prosty system opustów przyczynił się do fotowoltaicznego boomu w całej Polsce, a w naszym regionie – m.in. w Krakowie i całym obwarzanku oraz na Podhalu, ziemi nowosądeckiej i w Tarnowie z przyległościami. Wszyscy, którzy się na ten system załapali, czyli przyłączyli instalacje do sieci do końca marca 2022 r., będą mogli z niego korzystać przez 15 lat od chwili wprowadzenia pierwszego prądu do sieci. To wystarczająco długo, by nakłady poniesione na urządzenia i montaż zwróciły się z dużą nawiązką. Przy obecnych, rekordowo wysokich cenach prądu, dobrze zaprojektowana instalacja oparta na najbardziej wydajnych panelach może się zwrócić w pięć lat, a jeśli jej właściciel skorzysta z państwowego dofinansowania – to jeszcze szybciej.