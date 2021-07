Czy też zarabiasz o 50 procent więcej niż w 2015 roku? Małopolska bije resztę kraju pod względem tempa wzrostu płac w firmach powyżej 9 osób

Płace będą nadal rosły, bo…. muszą

Są to dane z przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób, ale w mikroprzedsiębiorstwach dynamika wzrostu płac jest podobna. Dlaczego? Bo musi. Wedle wszelkich raportów, firmom wciąż brakuje pracowników – bezrobocie według unijnego wskaźnika (BAEL) to ok. 4 proc. w regionie i nieco ponad 2 proc. w samym Krakowie. A przecież omawiane tu dane pochodzą z maja, gdy jeszcze szalała pandemia. W czerwcu do normalnego funkcjonowania zaczęły wracać kolejne branże, a zarazem jeszcze bardziej przyspieszyły te, które ciągnęły nas w okresie lockdownów, czyli przemysł, wysokie technologie i globalne usługi dla biznesu.