Czy to będzie pierwszy nowy piłkarz Wisły Kraków w I lidze? Daniel Tanżyna opuszcza Widzew Łódź

Środkowy obrońca mógłby przejść do Wisły na zasadzie wolnego transferu, co w obecnej sytuacji finansowej krakowskiego klubu jest nie bez znaczenia. Tanżyna ma 32 lata, karierę zaczynał w Odrze Wodzisław, grał też w Skrze Częstochowa, Polonii Bytom, Miedzi Legnica, Rozwoju Katowice i GKS Tychy. Do Widzewa przeszedł w styczniu 2019 roku i w tym sezonie wraz z tą drużyną, jako jej kapitan, uzyskał awans do ekstraklasy.

Tanżyna w minionym sezonie I ligi zagrał w osiemnastu meczach, zdobywając w nich dwa gole, ale po raz ostatni pojawił się na boisku na początku marca. Po meczu ze Stomilem Olsztyn zaczął skarżyć się na ból pleców (uraz dawały mu się we znaki już kilka miesięcy wcześniej, stąd ćwiczenia wzmacniające kręgosłup) i został skierowany do poradni neurochirurgicznej. W połowie marca piłkarz musiał przejść operację, po której czekała go długa rehabilitacja. Trudno więc w tej chwili ocenić, w jakiej jest dyspozycji.