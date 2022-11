Czyja rakieta i co z tego wynika

Zachód chwali roztropność i spokój polskich władz.

Tylko jeden Zełeński protestował, uporczywie utrzymując, że rakiety były rosyjskie. Abstrahując od istotnej kwestii, czy rakieta była jedna, czy jednak dwie, stanowisku ukraińskiego prezydenta szybko zaprzeczył prezydent Biden, szef NATO i kilku polskich polityków. Teraz już Zełeński twierdzi, że nie wiadomo, co się stało, ale życzyłby sobie, żeby Ukraińców dopuszczono do śledztwa i pozwolono przedstawić ich materiał dowodowy. Też uważam, że to się Ukraińcom należy, lecz wątpię że dopną swego. Pełen dostęp do śledztwa oznaczałby bowiem dostęp Ukraińców do tajnych materiałów NATO. Zełeński pisze na Berdyczów.

Nie mam oczywiście pojęcia, co to była za rakieta. Ale doskonale pamiętam lutowy dzień 2003 roku, kiedy na tle mapy świata amerykański sekretarz stanu generał Colin Powell prezentował światu dowody na istnienie broni chemicznej w Iraku, której w rzeczywistości nie było. Pamiętam też dzień zamachu na Jana Pawła II. Ali Agca strzelał do papieża o godz.17.17 a już o 20.05 agencja ANSA cytowała oficera włoskich służb, który oświadczył, że zamachowiec działał w pojedynkę. W tak fundamentalnie ważnych sprawach trzeba brać pod uwagę kontekst: Związek Sowiecki zbroił się na potęgę, w Polsce Solidarność kwestionowała legitymację reżimu, a będący symbolem tych gigantycznych zapasów Jan Paweł II cudem unika śmierci. I w 3 godziny po zamachu (czyli bez śledztwa) przedstawiciel włoskich służb, rzuca informację, którą przez lata będzie kolportować Moskwa i służby satelickie. Głupota? Przypadek? Czy wręcz przeciwnie, świadome działanie? Zjadanie żaby, żeby ominąć casus belli?