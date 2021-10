Czym większa ozdoba, tym lepsze geny

Tak to te czarne ptaki, które stadami spacerują jesienią po trawnikach. Czarny dzięcioł jest mniej więcej ich postury. Tyle, że zdecydowanie ładniejszy. Czubek głowy panów zdobi kontrastowa czerwona mycka, która u pań ogranicza się do niewielkiej plamki. Ponoć im więcej czerwieni, tym samiec ma większe poważanie u płci pięknej.

Wielkość ozdoby ma się przekładać na jakość potomstwa. Podobnie jak poroże u byków jelenia. Im bardzie okazałe, tym lepsze geny. Całość wieńczą solidne łapy z pazurami, okazały dziób i mocny ogon. Jeszcze niedawno byłem pewien, iż spotkanie największym dzięciołem nie jest łatwo. Mieszka wyłącznie w większych kompleksach leśnych. Uwielbia stare i dorodne drzewa. I tu muszę opowiedzieć o pięknym dzięciole czarnym, jakiego spotkałem w sosnowych lasach tuz w ujściu Wisły na Zatoki Gdańskiej.

W rachitycznym, sosnowym borze, gdzie starych drzew na lekarstwo. Zamiast obstukiwać pnie w poszukiwaniu owadów, przesiadywał na ziemi i zbierał czarne jagody. Niczym zwyczajna kura skubał jedną jagódkę za drugą. Co nawiasem mówiąc, uwieczniłem na serii fotografii. Nie był łatwym obiektem bezkrwawych łowów, bo choć mało płochliwy zawsze ustawiał się za pniem sosny. Pewnie wiedział, że na niego poluję.

Co do nietypowej diety, to wszystko tłumaczyła obfitość borówek. Słodkie, dojrzałe, zdrowe. I nie trzeba stukać dziobem w pień, by zapełnić żołądek.