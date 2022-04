Czytaj w weekend! Magazyn Dziennika Polskiego pełen ciekawych, inspirujących tekstów

W naszym magazynie piszemy o tym, co Państwu bliskie: zarówno w wymiarze geograficznym, jak i emocjonalnym. Stąd dużo uwagi poświęcamy wojnie na Ukrainie, która - choć toczy się poza granicami naszego kraju - dotyka i będzie dotykać nasz wszystkich. Generał Jarosław Kraszewski omawia stan rosyjskiej armii, a Romuald Szeremietiew zastanawia się, czy Ukraina ma szansę wygrać wojnę o Donbas. Natomiast Mirosław Kuleba w swojej obszernej analizie dowodzi, że polityka uprawiana przez Kreml - rusizm - jest w istocie odmianą faszyzmu.

Znajdziecie Państwo również treści naszych krakowskich dziennikarzy: Bartosz Dybała w poruszającym materiale opisuje losy Białorusinek, które - podobnie jak teraz miliony Ukraińców - uciekły do Polski w poszukiwaniu wolności i spokoju. Ponieważ w ten weekend przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego - ważne chrześcijańskie święto ustanowione przez Jana Pawła II, a nierozerwalnie związane z inną krakowską świętą, Faustyną Kowalską - w Łagiewnikach znów pojawią się tłumy pielgrzymów. Przyglądamy się, co to święto właściwie oznacza - dla Kościoła i jego wyznawców.