Czytelnictwo. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie zaczyna tętnić życiem

Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 16.05.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 16.05.2021: „Zaangażowanie na rzecz #pokoju i #braterstwa rodzi się zawsze oddolnie: każdy, w tym co małe, może wnieść swój wkład. Każdy może starać się być, w tym, co małe, budowniczym braterstwa, pracować nad odbudową tego, co zostało rozdzielone, zamiast podsycać przemoc. ”