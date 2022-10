Dachowanie samochodu w Mietniowie koło Wieliczki. Jedna osoba zabrana do szpitala Jolanta Białek

Do dachowania samochodu osobowego doszło w czwartek rano (20 października) w Mietniowie koło Wieliczki. Podczas działań służb ratowniczych na drodze obowiązywał ruch wahadłowy fot. OSP Chorągwica

Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował na poboczu. Do wypadku doszło w czwartek (20 października) ok. godz. 8 w Mietniowie koło Wieliczki. Do szpitala trafiła kobieta kierująca pojazdem.