Danijela Dżaković zagra w Grupie Azoty Akademii Tarnowskiej Tarnów. Nowa siatkarka wzmoci zespół w Tauron Lidze

Dżaković przed przyjściem do Tarnowa błyszczała we Włoszech

Występująca na pozycji przyjmującej 29-letnia zawodniczka do Tarnowa przeniosła się z włoskiej ekipy Assitec Volleyball Sant'Elia, grającej ostatnio w Serie A2 (drugi poziom w kraju). Rok wcześniej na tym szczeblu, w barwach Seap-Dalli Cardillo Aragon, Dżaković została najlepiej punktującą zawodniczką. W tym roku błysnęła skutecznością w reprezentacyjnych rozgrywkach Srebrnej Ligi, zdobywając najwięcej punktów ze wszystkich uczestniczek (Czarnogóra zajęła 4. miejsce w turnieju Final Four w Grazu).

Dżaković dotychczas grała głównie na południu Europy. Do 2013 roku była siatkarką macierzystego OK Rudar. Później grała przez trzy lata w serbskim Jedinsto Uzivce, w dwóch następnych sezonach (2016-2018) była w tureckim Pursalkarze, potem przez rok w słoweńskim OK Formis. Kolejny sezon (2019-2020) spędziła na Filipinach, broniąc barw BaliPure Purest Water Defenders. Po powrocie do Europy grała w Bolu Bld. (Turcja), CSU Medicina Targu Mures (Rumunia), Nova KBM Branik (Słowenia).