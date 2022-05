Darmowa opieka zdrowotna i inne cuda. Benefity prawie tak ważne dla specjalistów, jak wysokość pensji. 69 procent dostaje ekstra świadczenia

Eksperci Hays podkreślają, że w czasie pandemii lista benefitów uległa rewolucyjnej – ale naturalnej w tych realiach – zmianie. Większość specjalistów musiało funkcjonować poza biurem, co z jednej strony skomplikowało im życie – bo trzeba było znaleźć miejsce i stworzyć w nim odpowiednie warunki do spokojnej i efektywnej pracy, ale z drugiej – przyniosło szereg korzyści, na czele z późniejszym wstawaniem i brakiem konieczności codziennego tkwienia w korkach do biura i z biura. Okazało się, że tryb zdalny lub hybrydowy pozwala wielu ludziom zgrabniej łączyć życie zawodowe ze sprawami czysto prywatnymi. I znowu: dla jednych to wada, dla innych zaleta, ci drudzy zdają się jednak przeważać.

Dowodem na to jest rosnąca grupa specjalistów oczekujących od swych pracodawców utrzymania hybrydowego modelu pracy – z wyraźnym podziałem na zadania, które można spokojnie wykonywać z domu i te, które wymagają wizyty/spotkania w biurze. Tak rozumiana elastyczność urosła w drugim roku pandemii do miana jednego z najbardziej pożądanych benefitów i również w 2022 roku współlideruje liście postulatów pracowniczych – na równi z rozszerzonym pakietem zdrowotnym. To wielce symboliczne: elastyczność pracy okazuje się dla specjalistów tak samo ważna, jak zdrowie, a dla młodych nawet ważniejsza (co wynika o przekonaniu wielu o własnej nieśmiertelności).