Dawid Byrski został nowym prezesem Pogoni Miechów

Dawid Byrski zastąpił na stanowisku Artura Szmyta, który wcześniej, wraz z całym zarządem, złożył dymisję. Z poprzednich władz w skład nowego zarządu weszli wiceprezes Adam Kopyt i sekretarz Zbigniew Piwowarski. Poza tym we władzach znaleźli się Ignacy Grabowski (wiceprezes), Michał Mach (skarbnik) i Rafał Makowski (członek zarządu). Wiceprezes Grabowski to przedstawiciel środowiska kibiców Pogoni, którego Dawid Byrski określa jako swoją „prawą rękę”. Z kolei Mach i Makowski to byli zawodnicy Pogoni. - Chciałbym bardzo podziękować dotychczasowemu zarządowi Pogoni za jego sześcioletnią pracę – mówi nowy prezes.

Na klubowym zebraniu wyłoniono też komisję rewizyjną w składzie Emilia Nastarowska, Jerzy Kozioł i Andrzej Dudziński.

Do wyborów zarządu doszło w przededniu rundy wiosennej w wykonaniu Pogoni. Już w sobotę (19 marca) zespół z Miechowa zmierzy się w wyjazdowym pojedynku z wiceliderem Pilicą Wierbka. Do rundy rewanżowej zespół przystąpi mocno odmłodzony. Zimą odeszli Kamil Olesiński, Marcin Ciemiera, Damian Wieczorek i Piotr Szych. Z graczy spoza Miechowa zostali jedynie Grzegorz Radziszewski i Papa Ousmane Niang. Do drużyny wróciła natomiast grupa wychowanków, grających ostatnio w innych klubach: Michał Grządziel z Przeboju Wolbrom, Tomasz Amieliszko i Kacper Kulisa ze Strażaka Przybysławice i bramkarz Kacper Szyniec z Hutnika Kraków.